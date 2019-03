2016-2017-2018 : Les performances de l’équipe nationale expliquées par Aliou Cissé

Selon le sélectionneur Aliou Cissé la force collective est plus importante que les individualités dans une équipe de football Il estime que son équipe retrouve le toit de l'Afrique à chaque classement FIFA. La sélection a, dit-il, réussi malgré toutes les critiques à déjouer les pronostics, à battre ses adversaires en éliminatoire de la Coupe du Monde et de la CAN, à venir à bout de plusieurs sélections africaines. En Égypte, les joueurs sénégalais peuvent prétendre afficher une première étoile sur leur maillot et marquer à jamais l’histoire du football africain. Les performances de l’équipe nationale lors de ces dernières années ont été évoquées par le coach des Lions en conférence de presse...