2008-2018 : « On note une trahison vis-à-vis de la charte des Assises par l’actuel régime. Les points les plus importants ont été laissés en rade »(Ousmane Sonko)

En marge de la commémoration des 10 ans des Assises nationales, une rencontre se tient pour faire le bilan de cette institution. Pour le député Ousmane Sonko et par ailleurs leader du parti PASTEF, les conclusions des assises nationales n’ont pas été respectées par le Président Sall.



"Tous les participants dont l’actuel Président s'étaient engagés à appliquer les conclusions découlant des assises nationales. Mais on constate qu'il y a une violation de la charte des assises par le Président Macky Sall», a révélé le leader de PASTEF. Pour Sonko, les points essentiels figurant dans les conclusions des assises ont été laissés en rade. Fort de ce constat, le leader de PASTEF d’affirmer :" On note une trahison vis-à-vis de la charte des Assises"…