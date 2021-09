20 ans de l'Artp / 5ème forum de partage avec les médias : Les défis du numérique au cœur des échanges, Abdou Ly apprécie favorablement le bilan.

À l'occasion des 20 ans d'existence de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (Artp), un forum de trois jours se tiendra entre les différentes parties prenantes de l’Artp et les professionnels de l’information notamment ceux spécialisés dans les TIC.



Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Abdou Ly, l’actuel directeur de l’organe de régulation, en présence des représentants de l’Appel, Ibrahima Lissa Faye ou encore de Mor Talla Dieng, le président de l’Urac, de rappeler que : « Depuis Janvier 2001, le Gouvernement du Sénégal a initié un certain nombre de réformes institutionnelles majeures au bénéfice d’un Sénégal moderne et performant grâce à un dynamisme et une synergie des secteurs des télécommunications et des technologies de l’information. Ces réformes ont ainsi été à la base de la création de l’Agence de Régulation des Télécommunications (ART)… L’Agence est devenue ARTP (Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes) à la suite de la promulgation de la loi n°2006-02 du 04 Janvier 2006..."



Après avoir positivement apprécié le bilan de l’Artp au cours de ses deux décennies. Il reviendra sur quelques réalisations majeures faites par la structure qu’il dirige. Il y va de la portabilité des numéros mobiles, à l’identification des clients, en passant par le renouvellement de la concession de Sonatel avec l’extension de sa licence à la 4G, de l’accueil de trois opérateurs mobiles virtuels, l’ouverture des codes USSD aux fournisseurs de SVA etc...



Enfin, Abdou Ly de rappeler que « pour faire face à la pandémie du Covid-19. Pour faire face à la pandémie, l’Artp a mis en place un dispositif exceptionnel permettant aux opérateurs d’accompagner l’État du Sénégal par le déploiement d’actions commerciales au bénéfice de nos concitoyens. »