2 milliards dû aux entreprises du MCDAR : Le bout du tunnel pour les entrepreneurs

La Direction de l’Assainissement dans le cadre du projet « Mécanisme communautaire et Décentralisé de développement de l’Assainissement Rural » avait contracté avec près de 70 entrepreneurs sénégalais des contrats en bonne et due forme pour la construction d’édicules publics. Au total 600 édicules ont été construits, au frais des entrepreneurs, mais malheureusement le paiement à hauteur de deux milliards de FCFA avait été rejeté. Mais apparemment tout est rentré dans l’ordre. Après une longue période d’attente (2015-2018) pour paiement, les camarades d’Ibrahima Mbengue et de Pape Lo sont en train d’apercevoir le bout du tunnel ce, après une audience avec le chef de l’Etat qui a donné des engagements fermes : «Aujourd’hui, nous avons bon espoir que l’Etat va régler définitivement notre problème. Le Président de la République son Excellence Macky Sall a reçu certains membres du bureau du collectif pour voir la conduite à tenir. Sur ce, nous le remercions et le félicitons pour le grand intérêt qu’il porte à l’entreprise sénégalaise. Nous demandons à tous nos membres d’être patients en se rapprochant du bureau avec leurs dossiers (PV de réception, registre de commerce, contrat) etc.»