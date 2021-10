Après deux années d'existence, Free Sénégal a marqué le coup ce jeudi, en faisant un bilan d'étape en terme d'innovations et de challenges relevés tout au long de cette nouvelle aventure. Une occasion parfaitement saisie par Mamadou Mbengue, le directeur général de Free Sénégal qui a réaffirmé : "Nous comptons nous installer dans la durée, et faire partie à long terme, du quotidien des Sénégalais... La révolution Free ne fait que commencer ! La révolution continue !"



Au cours de son discours fait à l'américaine, en mode décontracté, il est revenu sur les divers offres et services proposés à leurs cinq millions d'abonnés dont deux millions utilisent déjà Free Mobile Money. Le patron de Free Sénégal fera aussi savoir que leur structure devrait bientôt lancer les travaux du Free Diamniadio, qui sera le nouveau siège de la boîte, niché dans la ville du futur.



Après avoir débloqué, une enveloppe de 500 millions de FCFA, destinés à la coopérative d'habitat des employés de Free, Mr Mbengue a également annoncé l'obtention prochaine d'une autorisation pour disposer de la licence 5G Free, bientôt disponible.



Pour la célébration de ce deuxième anniversaire, une grande une tombola (maisons, terrains, etc...) pour les clients Free, sera lancée d'après Mamadou Mbengue qui s'est félicité du lancement programmé de "Free pour tous !" Un service accessible à tous les détenteurs de numéros de téléphones au Sénégal, à travers l'application My Free (même sans disposer d'un numéro Free) a-t-il souligné rappelant que : "Nous sommes ici pour célébrer le consommateur..."