Touba Ca Kanam informe du décès par accident de 02 personnes qui prenaient part aux opérations de creusage pour le drainage des eaux de pluies sur la route de Tôkoor-ba.



Malgré la prise, par l'association, de fortes mesures de sécurité, il n'a pas été possible d'empêcher l'effondrement d'un amas de sable sur nos deux condisciples.



L'association Touba Ça Kanam en a tenu informé le Khalif Général des Mourides, regrette l'accident et présente ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté mouride.





Cellule de communication