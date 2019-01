1ère rencontre entre l’opposition et la société civile : « Nous partageons cette flamme patriotique » (Malick Gakou, Coordinateur du C25)

En marge de l’organisation de l’élection présidentielle du 24 février prochain, le Collectif des 25 a reçu ce samedi 19 janvier la société civile. Cette première rencontre a essentiellement porté sur l’application de la loi sur le parrainage ayant conduit à l’élimination de 22 potentiels candidats. Selon le professeur Babacar Guèye, président du collectif des organisations de la société civile, un dialogue sérieux entre le pouvoir et l’opposition pourrait conduire à un processus électoral libre, apaisé et transparent. Pour Malick Gakou, coordinateur du C25, l'opposition et la société civile sont animés par le sentiment d'amour envers leur patrie et à œuvrer pour une élection démocratique, libre et transparente.