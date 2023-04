1ère phase du PTN : "Nous avons reçu les instructions du président de la République pour que ces intuitions soient opérationnelles d'ici juillet 2023" (Moussa Bocar Thiam, ministre)

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a effectué une visite sur le site du parc des technologies numériques (PTN) du Sénégal à Diamniadio ce Lundi 03 Avril. Une visite qui lui a permis de constater de visu l'état d'avancement des travaux du chantier.



Ce projet lancé en 2020 financé par l’État du Sénégal d'un coût de 46 milliards de francs CFA, dans un espace de 25 hectares, a cependant besoin d’une rallonge budgétaire de 8 à 10 milliards de francs CFA. Cette demande est due d'une part à la crise du Covid-19, la crise ukrainienne, mais également et d’autre part aux imprévus par rapport aux travaux. Selon le ministre Moussa Bocar Thiam la phase 1 de ce projet a permis la réalisation de trois tours sur R+7, 6 bâtiments qui sont déjà prêts sur R+1, un centre de données (Data center) conçu tiers 3, centre d'études et de recherches, un centre d'innovation, un appart hôtel, entre autres infrastructures du monde numérique et digital.



"L'objet de notre viste c'est aussi de s'enquérir dans quelle mesure les travaux vont être finalisés. Pour que effectivement Son Excellence le président de la République puisse, dans quelques mois, venir inaugurer et mettre à disposition du peuple sénégalais, à la disposition de l'écosystème, les petites et moyennes entreprises de l'écosystème numérique, ces ouvrages", a soutenu le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique en informant qu'ils ont reçu des instructions du président de la République pour que ces institutions soient opérationnelles d'ici juillet 2023...