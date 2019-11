1ere journée éliminatoires CAN 2021 : Les "Lions" reçoivent les "Diables rouges" ce mercredi, au Stade Lat Dior (19h00 GMT)

C'est parti pour les éliminatoires de la CAN 2021. Et pour leur entrée en lice dans le groupe I, le Sénégal va en découdre avec le Congo Brazzaville, ce mercredi soir à partir de 19h00. Une belle opposition en perspective entre deux nations qui se sont déjà croisées à huit reprises (5 matches amicaux et 3 officiels.)



Si les "Diables rouges" n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur les "Lions" en match officiel (2 défaites et un nul.) Les troupes de Valdo Candido comptent cette fois-ci créer la surprise sur la pelouse du stade Lat Dior. Le sélectionneur d'origine brésilienne, n'envisage pas faciliter la tâche aux sénégalais. Toutefois il avait déploré en conférence de presse d'avant match, les mauvaises conditions de voyage de son équipe. Une donnée qui pourrait jouer sur les performances de son groupe.



Pour Aliou Cissé, le coach des "Lions", cette partie sera une manière de marquer le retour aux affaires de la team Sénégal sur la scène africaine. Ceci après la finale de la CAN douloureusement perdue contre les "Fennecs" Algériens (0-1) au Caire. Les vice-champions d'Afrique en titre, par ailleurs numéro 1 sur le continent, devront justifier leur statut avec un succès devant leur public.