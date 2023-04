1ère journée de la Caravane « Sénégal Connect » : Top départ à Diass, Malicounda, Mbour, Fatick et Kaolack…

Le Sénégal sera en mode « Connect » du 16 au 29 mai avec la première édition de la semaine du numérique qui est un événement majeur organisé par le ministère de la communication.



Ce samedi, Me Moussa Bocar Thiam, le ministre de la télécommunication et de l’économie numérique a donné le top départ de la méga caravane nationale. Et, c’est à Diass puis à Malicounda que les maires Mamadou Dione et Maguette Sène ont reçu la délégation du ministre. Ce dernier a ensuite fait cap sur la station balnéaire de Saly avant de se rendre à Mbour puis à Fatick et Kafffrine. Au cours de ses diverses prises de parole, Moussa Bocar Thiam n’a eu de cesse d’expliquer les nombreux avantages et opportunités qu’offre le numérique en terme de création d’emplois et un accès simplifié...