1ère édition journée d'Excellence / Mbaye Dione : « Si nous voulons avoir des résultats, nous devons investir en qualité et en quantité dans l'éducation »

"Pour le renforcement de l'éducation aux valeurs civiques, morales et environnementales, la communauté s'engage". C'est le thème choisi à l'occasion de la première édition de la journée de l'Excellence organisée par la communauté éducative de l'Inspection et de la formation du département de Thiès. En effet, cette initiative qui consiste à honorer et à primer les élèves les plus méritants, a pour objectif de favoriser chez les apprenants le culte de l'excellence. Selon le maire de Ngoundiane et parrain de cette journée d'Excellence qui a primé plus de 200 élèves du moyen et du secondaire, des élèves du préscolaire et des enseignants de Thiès département. "Nous avons accepté d'être le parrain, mais ce n'était pas évident. Parce que la ville de Thiès regorge de responsables, d'autorités politiques, administratives et d'acteurs économiques qui ont beaucoup plus de moyens que moi. Mais, les gens ont jugé sur la base des actes que nous posons et surtout la place qu'occupe l'éducation dans les politiques de la mairie de Ngoundiane (…)", a soutenu Mbaye Dione. Qui estime qu'il n'y a pas de secret pour atteindre des objectifs qui vous permettent de faire partie des meilleurs. "Si nous voulons avoir des résultats, nous devons investir en qualité et en quantité dans l'éducation", a tenté d'expliquer le maire de Ngoundiane. En attestent les excellents résultats obtenus cette année au baccalauréat par le lycée de Ngoundiane avec un taux de réussite de 67,7% alors que la moyenne nationale est de 37%.