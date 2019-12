1ère édition journée culturelle islamique Cheikh Ahmada Hamahoula : La vie et l’œuvre du résistant revisitées...

C'est dans la grande salle de l'Institut islamique que beacoup de personnalités religieuses ainsi que des disciples de Cheikh Ahmada Hamahoula se sont donnés rendez-vous pour célébrer la première édition des journées de la journée culturelle dédiée au défunt Cheikh Ahmada. Une journée particulière, selon Abdou Aw, membre du comité d'organisation. Selon lui, il s'agit de célébrer un résistant qui a marqué l'histoire de l'Afrique. La tenue de ces journées culturelles est une preuve, de l'avis de Abou Aw, que Cheikh Ahmada Hamahoula est présent dans les cœurs et que son œuvre sera à perpétuer par ses disciples contrairement aux voeux du colon. L'occasion est également saisie pour revisiter les enseignements de l'homme religieux. À en croire le porte-parole du jour, Cheikhna Ahmada Hamahoula était accusé de terrorisme alors qu'il n'y avait pas aussi non violent que lui, en dépit de tout ce qu'il avait subi comme mal et injustice de la part des colons qui ont tué ses enfants et détruit ses biens avant de le déporter plusieurs fois en Mauritanie, en Côte d'Ivoire et en France...