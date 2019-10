1ère édition foire Liggeyou loxo : « Le travail à la main peut aller à l’assaut du marché international » (Dame Diop, MFPAA)

Après sa série de visites au sein de différents établissements de formation professionnelle, le ministre Dame Diop s’est rendu à la maison de la culture Douta Seck, afin d’assister à l’ouverture officielle de la première édition de la foire artisanale ‘’Liggeyou Loxo’’. Cette foire est établie par l’agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA) et de l’union nationale des chambre de métiers.

L’APDA dont l’objectif global est de relever le niveau de compétitivité du secteur artisanal sénégalais par une professionnalisation accrue des artisans et la promotion de l’entrepreneuriat en milieu artisanal, a mis en place cette foire spécifique afin de promouvoir le travail fait à la main. Ce qui permettra à chaque région du Sénégal d’exposer ses productions à la main.