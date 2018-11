1ère édition du Forum francophone à Dakar : le numérique en facteur d’intégration

Ce jeudi, à 10h, s’est tenu à Dakar la première édition du Forum francophone. Cette édition a pour thème : « La Francophonie comme facteur de d’intégration par le numérique ». Une rencontre qui s’est déroulée sous la présence effective du ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Écosystème numérique, du directeur général de l’ARTP et ainsi que d’une vingtaine de personnalités venues d’autres pays francophones. Il s’agira de discuter non seulement pour la consolidation de la langue française, mais aussi pour voir comment permettre aux pays francophones de capitaliser sur le développement du numérique. La francophonie devra alors s’imposer comme partie prenante dans la révolution du numérique et de son évolution dans le temps.