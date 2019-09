1ère édition des journées sociales et environnementales : La Senelec décline ses objectifs

La société nationale d'électricité a lancé, ce mercredi, sa première édition des journées sociales et environnementales. Des journées qui s'inscrivent dans le plan ‘’Yessal’’ 2016-2020 dont l'objectif consiste à développer l'activité de la Senelec et faire sa promotion auprès de ses partenaires, redynamiser la politique sociale et environnementale, instaurer une culture de gestion de la qualité, de la sécurité, de l'hygiène et de la protection de l'environnement.



Venu présider la cérémonie de lancement, Papa Mademba Bitèye, directeur général de la Senelec, précise que cette première édition sera exclusivement axée sur «le partage, la solidarité, la reconnaissance, le mérite, l'excellence, la promotion du bien-être à travers le sport et des valeurs à promouvoir au quotidien. Notamment le respect des clients, l'esprit d'équipe, l'équité, l'intégrité, la responsabilité et l'engagement».



«La Senelec a consenti des efforts énormes, depuis 2016, sur le plan social et environnemental», dira-t-il.



Citant quelques réalisations effectuées par ladite société, M. Bitèye soutient que «des résultats remarquables ont été obtenus pour confirmer que la société nationale d'électricité est véritablement dans une démarche de qualité».



Il invite, à cet effet, tout son personnel à participer activement aux manifestations qui contribuent à développer l’entreprise dans un esprit de solidarité et de partage.