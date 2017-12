1ère édition de la coupe du maire de Kahène : Le parrain dégaine plus de 2 000 000 F CFA

La première édition du tournoi doté de la coupe du Maire de Kahène s’est jouée ce samedi 30 Décembre 2017, dans un stade plein comme un œuf. Après quelques mois seulement passés à la tête de la mairie de cette partie du département de Koumpentoum, MamadyThiam n’a pas du tout lésiné sur les moyens pour que cette fête de la jeunesse soit célébrée en communion avec un parterre d’invités.

La rencontre a vu la victoire de l’Asc Renaissance de Kahène à l’Asc Déggo de Mbaro sur le score de 3 à 0. Pour une première, l’Asc Renaissance a empoché, en plus du trophée, la bagatelle de 125.000 f, des jeux de maillot complets. Auparavant, les 12 ASC ont reçu une subvention de 1.000.000 F. L’organisation de ce tournoi bouclé par cette finale, qui a coûté 400 000 F, a été fortement saluée par les responsables de la zone ainsi que le conseil communal de la jeunesse. Tous ont souhaité que ce geste soit perpétué afin que les jeunes puissent éclore les talents qui dorment en eux.En marge de la première édition de la coupe du Maire de la commune de Kahène, l’édile a répondu favorablement à la principale doléance des jeunes de cette contrée. Il s’agit de la clôture du terrain. M. MamadyThiam s’engagera avec son conseil municipal, pour sécuriser ce terrain par une clôture avant l’organisation de la 2e édition en 2018.

Le Maire Thiam en a profité pour appeler les populations à l’unité afin de réussir les grands défis de développent et de désenclavement de la commune de Kahène. Selon lui, les nombreux programmes ou projets de l’Etat vont considérablement aider à développer sa commune frontalière à la Gambie. Il dira qu’en soutenant le Président MackySall, Kahène sortira de sa situation de commune enclavée et se placera sur les rampes de l’émergence. Par ailleurs, deux jeunes de la commune sont en formation à Tamba, à la charge du Conseil et en partenariat avec l’ANPEJ.

En outre, la finale a été l’occasion pour le maire d’annoncer l’adhésion à l’APR de 6 nouveaux conseillers du RP et 1 du PDS, ce qui porte à 40 sur 46 le nombre de conseillers de l’APR dans le conseil communal. Tous ont décidé de travailler avec le maire pour la réélection du Président Sall en 2019.