1ere édition de la Journée nationale de l’Equité : le chef de l’état quitte la cérémonie pour “une urgence diplomatique “

Un fait rarissime et qui fait jaser s’est produit ce Mardi 16 janvier lors de la célébration de la première édition de la Journée nationale de l’Equité. En effet, présidée par le chef de l’Etat, Macky SALL, qui a déjà visité les stands et réceptionné du matériel roulants , notamment ceux du PUMA, a été appelé en urgence et a dû se rendre au palais pour dit-on “ une urgence diplomatique “. De quoi s’agit-il exactement? Mystère et boule de gomme. Pour le moment la cérémonie se poursuit et on nous informe que le chef de l’état reviendra au CICAD sitôt qu’il aura fini !