1ère édition de la Foire PosteMarket 3.0 : La Poste s’unit avec l’ARTP pour relever la balance économique du pays.

Le Groupe La Poste, en partenariat avec l’ARTP, va organiser du 05 Octobre au 05 Novembre 2021, la 1ère édition de la Foire PosteMarket 3.0, une foire de proximité 100% en ligne sur la plateforme postemarket.com.

Un communiqué parvenu à Dakaractu nous annonce l’Innovation inédite. Dans ledit communiqué, il est renseigné que la foire PosteMarket 3.0 est initiée dans le but d’offrir une plus grande visibilité aux exposants et de permettre aux visiteurs habitués de retrouver leurs exposants et commerçants préférés.

Une plateforme digitale, disponible 24h/24, qui viendra mettre en relation les exposants et les visiteurs en quelques clics, dans le respect strict des mesures barrières.

En sus de cela, plus de 10 000 exposants et 150 000 visiteurs sont attendus sur une période de trente (30) jours pour renouer avec leurs habitudes de shopping et de consommation.

Le communiqué appelle les exposants à venir intégrer cette vitrine 2.0 mise à leur disposition pour mettre en avant leurs produits et services, élargir leur marché, booster leurs ventes et démultiplier leurs opportunités de contacts et d’échanges.

Des panels d’échanges sur des thématiques actuelles, des rencontres B2B, des journées économiques des séances de démonstration et/ou de présentation de produits et services seront également au rendez-vous.



Des animations culturelles et récréatives telles que les concerts seront assurées par des artistes de renom pour garantir une chaleur et une ambiance inédite aux visiteurs et au public.

Un dispositif de communication et de promotion sera également ouvert aux sponsors et annonceurs avant, pendant et après la foire pour accroitre leur visibilité, nous renseigne ledit communiqué.