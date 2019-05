1ère édition conférence religieuse "And suxxali Sénégal" : Les femmes dénoncent la récurrence des viols et meurtres.

Les femmes du mouvement "And suxxali Sénégal ak Habib Niang" ont organisé une conférence religieuse en ce mois béni du Ramadan. La cérémonie s'est déroulée sous la présence de leur président, Habib Niang, de Ahmed Saloum Dieng, de l'islamologue, El hadji Idrissa Gaye entre autres. L'occasion a été saisie par les femmes de "And Suxxali Sénégal" pour dénoncer les viols et les meurtres de femmes qui sont devenus fréquents ces jours-ci. " Les femmes sont violées et tuées dans notre pays", a déploré la coordinatrice dudit mouvement, Seynabou Dieng. Cependant, ces dernières ont également fait part de leur ambition d'aller convoiter la mairie de Thiès-Nord aux locales prochaines.