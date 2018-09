1ère édition Forum du Walo : Les enjeux et opportunités de la vallée à l’ordre du jour

La première édition du forum de Walo s’est tenue ce samedi 08 septembre à Dakar sur le thème : Rôles et responsabilités du Walo dans le développement du Sénégal. Une cérémonie d’ouverture qui a été présidée par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Les acteurs économiques de la vallée se sont donnés rendez-vous au Grand théâtre pour réfléchir sur les enjeux et les opportunités de cette localité considérée comme le grenier du Sénégal. En outre, il s’agira à travers plusieurs panels de discussions d’adopter des stratégies et des approches structurelles afin de booster l’économie locale pour ainsi participer à l’essor national. Conscients des responsabilités qui lui sont assignées, Abdou Khadr Ndiaye, maire de Gaé et président du comité de pilotage de rappeler que ce forum entend apporter des solutions innovantes face aux préoccupations des fils du Walo. «Nous voulons promouvoir la destination Walo », a-t-il fait savoir...