1ère édition FIPA : « Nous prônons la consommation locale pour contribuer … et lutter contre la faim » (Ndèye Codou Ndiaye, présidente de la PCLE)

Dans le cadre de la 1ère édition de la foire internationale des produits africains, la plateforme des calebasses des Linguère pour l’émergence s’est réjouie de cette foire qui permet selon elles, la promotion de produits locaux africains. Ndèye Codou Ndiaye, la présidente soutient qu’elles œuvrent pour le développement économique du pays mais réduire drastiquement et la pauvreté qui sévit dans les zones rurales. « Nous prônons la consommation locale pour contribuer au développement économique du pays et surtout lutter contre la faim. C’est pourquoi les femmes sont venues de partout au Sénégal pour faire leurs expositions et présenter leurs produits. Les femmes ont été formées dans la transformation de produits locaux », dit-elle.