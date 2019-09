1ère édition EDF Pulse Africa Tour à Dakar : « Le Sénégal regorge de solutions innovantes pour participer à la transition écologique » (Ahoua Anderson, responsable du projet en Afrique et au Moyen Orient)

Le Sénégal a abrité hier la première édition du concours EDF Pulse Africa Tour. Il s’agit plus précisément d’un appel à projet organisé par Électricité de France (Edf) et qui est destiné aux développeurs de start up et aux Pme africaines afin d’apporter des solutions innovantes dans le domaine de l’énergie.



Le présent concours a reçu au total 536 candidatures venus des 54 pays d’Afrique avec 13 projets pour le Sénégal, mais seul cinq ont été retenus pour participer à la finale. Après un speech de cinq minutes pour convaincre le jury, les jeunes entrepreneurs ont chacun défendu leur projet allant de la pompe énergétique, du traitement des déchets, de la coopérative de lait et au smart energy.



Le premier lauréat est un ressortissant béninois qui a présenté le projet "Nadji Bi Sénégal". Ce technicien-manager a reçu d’Edf la somme de 15.000 euros et devra se rendre à Paris pour défendre sa start up auprès des grands groupes. Il a développé le Solar Water Pulse comme solution innovante. C’est un système d’irrigation automatique du sol par des pompes solaires. Ayant constaté le personnel fort important déployé et les coûts exorbitants nécessaires dans la production agricole surtout l’horticulture qui s’effectue principalement dans la zone des Niayes, Audrey Kakpohoue et son team constituée de quatre jeunes agents, ont mis à la disposition des agriculteurs des pompes solaires avec une capacité variant de 0,5 à 7 kilowatt et pouvant couvrir plus de 10 ha. Sous forme de prêt, l’acquéreur remboursera au fur et à mesure les 10 millions constituant le prix et pourra suivre une formation en module vidéo pour mieux s’imprégner de la technologie conçue.



Les 2ème et 3ème lauréats ont respectivement obtenu 10.000 et 5.000 euros en plus d’un accompagnement annuel pour la maturation de leurs projets notamment dans la partie marketing, business plan, banking.



À en croire le responsable du projet EDF Pulse Africa à la direction Afrique/Moyen-Orient, on assiste de nos jours à un changement de paradigmes dans les relations Nord-Sud et Sud-Sud dans ce sens que les grands groupes n’ont plus en tête de s’arroger un quelconque monopole, mais soutiennent aujourd’hui des start up africaines en s’associant avec elles.



En effet, Ahoua Anderson considère que l’innovation entrepreneuriale comporte trois constantes : la digitalisation, l’inclusion des femmes qui se lancent de plus en plus dans l’entrepreneuriat et l’accompagnement de grandes filiales.



Présente en Afrique depuis plus d’un demi-siècle, EDF grâce à des solutions innovantes tend à participer à la transition écologique.



Pour M. Anderson, « le Sénégal regorge de solutions innovantes pour participer à la transition écologique ». À ce titre, il n’écarte pas la possibilité de voir EDF s’implanter au Sénégal.