1ère école de codage d’Afrique de l’Ouest : Sonatel Academy célèbre sa deuxième promotion de diplômés

A destination de l’Etat

A destination des apprenants

A destination des Entreprises et Associations

A destination des Parents et élèves

Trois promotions ont été encadrées, soit plus de 3700 heures de formations certifiantes,

Un taux de féminisation en progression de 30% est noté

Un taux d’insertion de 79% des diplômés

7 startups issues de ses cohortes dont 3 accompagnés par la DER

100 femmes séniors, membres d’une association féminine initiées au numérique

Plus de 2500 élèves et collégiens initiés au codage informatique

Plus de 390 jeunes formés au Fablab solidaire en électronique, modélisation 3D, impression 3D, drones, découpe laser, etc.

12 projets accompagnés et documentés par le Fablab solidaire.

Conformément à son ambition d’être le partenaire privilégié de l’Etat dans la transformation digitale de nos sociétés et l’inclusion numérique des populations, le Groupe Sonatel célèbre la deuxième promotion de diplômés issue de la première école gratuite de codage d’Afrique de l’Ouest :, qui a pour marraine feue Mme Rose Dieng KUNTZ.La cérémonie de remise de diplômes, présidée ce vendredi, récompense une année académique 2019-2020 satisfaisante pour 84 apprenants spécialisés en Développement web/mobile, Référent Digital, et Développement Data.Pour cette deuxième promotion, ce sontde cours déroulées en « hard skills » (compétences techniques fondamentales requises pour prétendre au métier visé : Développeur web/mobile, Référent Digital et Développeur Data…), etde cours déroulées en « soft skills » (séance de développement des capacités psychologiques -confiance en soi, gestion de stress…- mais aussi de la prise de parole en publique et techniques de collaboration : leadership et développement de l’intelligence émotionnelle). La promotion connait un taux de réussite deà l’examen de certification avec un faible taux de décrochage de. Ce taux de réussite fait suite à une évaluation progressive, suivi d’une soutenance devant un jury de professionnels au sortir de laquelle les apprenants bénéficient d’un diplôme reconnu par le Ministère de la Formation professionnelle. Dans ces métiers du numérique autrefois faiblement intégrés par les femmes, les filles de la deuxième promotion de Sonatel Academy se sont distinguées par leur fort taux de réussite de l’ordre decontrechez les garçons.Sonatel se réjouit de sa collaboration avec des partenaires tels SIMPLON, le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat, la Coopération luxembourgeoise LUXDEV et la coopération allemande GIZ. La présence d’acteurs majeurs de l’écosystème numérique dans le Comité pédagogique de Sonatel Academy est également à saluer car elle confère à la structure son caractère moderne et ouvert aux réalités de l’écosystème. Il s’agit entre autres de la Direction des examens et concours du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Direction de la Formation Professionnelle, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l’Ecole Supérieure multinationales des télécommunications, de l’Organisation des Professionnels des TIC (OPTIC), de l’Association Sénégalaise des chercheurs en informatique et de Teranga Tech.Sonatel Academy est la première école de codage gratuite d’Afrique de l’Ouest ouverte en 2017 par Sonatel. Sa vocation est de former des jeunes demandeurs d’emploi, ou des profils sous représentés notamment les femmes, aux métiers techniques du numérique et ainsi favoriser leur insertion professionnelle, en complément du dispositif ministériel déjà en place dans le domaine du numérique. Elle matérialise la volonté du Groupe Sonatel d’accompagner l’Etat dans ses grands projets TICs notamment à travers la Stratégie Sénégal Numérique 2025.La Sonatel Academy contribue à l’employabilité des jeunes par une formation numérique adéquate et un accompagnement à l’insertion.C’est une formation 100% gratuite et de qualité pour les apprenants sans frais d’inscription ni mensualités, dispensée par une équipe pluridisciplinaire, une restauration subventionnée à 100%, un ordinateur portable mis à disposition, de même qu’une possibilité de bourse pour les habitants des régions.Sonatel Academy organise aussi le sourcing pour les entreprises dont les besoins cadrent avec les référentiels de formation de l’académie, en mettant à leur disposition des apprenants qualifiés en phase avec leur projet intégrateur. De même elle met à la disposition des associations des coachs digitaux pour les accompagner dans leur mutation digitale.Parce que le numérique favorise le développement de sociétés imbriquées, Sonatel Academy facilite une meilleure appréhension du digital par la sensibilisation des parents via le concept « bien vivre le digital ». Elle permet aussi aux élèves d’être initiés au codage pour susciter leur créativité.En dehors de l’innovation pédagogique, Sonatel Academy se distingue par l’accompagnement personnalisé qu’il propose à ses apprenants, allant de leur projet professionnel à leur insertion dans le tissu économique.Sonatel à travers cet accompagnement à la formation des jeunes, entend renouveler son ambition de jouer pleinement sa partition d’acteur majeur de l’inclusion numérique et sociale des populations, par le développement des compétences numériques en vue de favoriser l’employabilité et de susciter l’entreprenariat.E-mail : ServicePresse.SONATEL@orange-sonatel.com