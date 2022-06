1er tour des élections législatives en France : La NUPES de Mélenchon talonne le parti présidentiel et vise la cohabitation.

La coalition de gauche menée par Jean Luc Mélenchon a réalisé une percée spectaculaire ce dimanche aux élections législatives en France. Cela lui a permis d’être légèrement devant le camp d'ENSEMBLE et d’espérer priver Emmanuel Macron de majorité absolue à l’assemblée nationale.



Les résultats sont bien serrés entre la gauche unie de Jean Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les deux coalitions ont obtenu chacune un peu plus de 25% des suffrages. Mais en termes de sièges, le parti présidentiel, ENSEMBLE, a l’avantage avec une fourchette de 255 à 295 sièges. Les premières projections des 577 sièges donnent un avantage à la majorité sortante réunie sous l'étiquette Ensemble, devant la gauche rassemblée sous la bannière Nupes (150 à 190), selon Ipsos /Sopra Steria. Cette situation semble montrer que le camp présidentiel est talonné par la gauche au moment où au niveau de ce premier tour, le taux d’abstention s'élève à 52,3 %, selon Ipsos / Sopra Steria. Le parti présidentiel a une semaine pour remobiliser les troupes et espérer garder la majorité. Quant à Jean Luc Mélenchon qui veut bien jouer au trouble-fête, « l’heure est au déferlement de tous les électeurs dimanche prochain ».



Pour le Rassemblement national de Marine Le Pen qui note une désaffection des français, il ne faudra ni voter pour Mélenchon, ni pour Macron...