1er mai/ Le PDG de Excellec S.A, Pape Aly Guèye gâte ses travailleurs : 4 billets pour la Mecque, 50.000F à chaque travailleur, augmentation de salaire de 20.000F:

La journée mondiale du travail, ça se fête !!!



En ce jour du 31 mai commémorant la fête du travail, la société Excellec S.A a tenu à célébrer ses travailleurs déployés sur toute l'étendue du territoire.



Ce sont des ouvriers, des maîtres d'ouvrage et agents de chantier, mais aussi des prestataires qui font un effectif de 5.000 travailleurs pour assurer la bonne qualité des prestations de l'entreprise.



Une occasion pour les travailleurs de rendre un vibrant hommage au président directeur général d’Excellec Monsieur Pape Aly Guèye.



Pour le responsable d’exploitation et porte-parole des travailleurs Leyti Diouf, le directeur est toujours en harmonie avec ses travailleurs et fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions de travail. « Cette usine est notre deuxième famille », laisse t-il entendre...



« Il est très proche de nous, affirme un autre travailleur. Il nous assiste dans toutes les situations que ça soit les mariages, les baptêmes, les décès et les frais médicaux ».



Ainsi, un cadeau lui a été offert en guise de remerciement pour son attention particulière réservée à ses employés.





A cet effet, le PDG a offert quatre billets pour le pèlerinage à la Mecque au personnel de la société Excellec SA.



Et comme si cela ne suffisait pas, le soldat de Macky Sall a augmenté le salaire de tous ses employés de 20000 FCfa et remis entre les mains de chaque employé une enveloppe de 50000 FCfa.