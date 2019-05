1er mai : "La pension minimale, une avancée significative à laquelle il faut donner la valeur qu'elle mérite" (Mamadou Racine Sy, Pca Ipres)

La mesure novatrice du président de la République relative à la revalorisation de la pension minimale a été saluée par beaucoup.

C'est une avancée sociale significative à laquelle il faut donner la valeur qu'elle mérite a soutenu le Pca de l'Ipres, Mamadou Racine Sy.

Selon lui, la mesure vient à son heure pour assurer plus d'équité et de justice sociale, mais également pour une meilleure solidarité.

La pension minimale est ajustée au niveau de 98% du Smic, renseigne M. Sy

"C'est une des décisions innovantes depuis l'Indépendance du Sénégal. Elle touche plus de 30.000 retraités", fait-il savoir.

Mamadou Racine Sy se prononçait à l'occasion de la remise des cahiers de doléances des centrales syndicales au palais de la République.