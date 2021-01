1er jour de couvre-feu à Mbour : 16 personnes interpellées...

À l'instar des autres villes concernées par le couvre feu, la capitale de la petite côte a vécu le retour des mesures de restriction. Même si dans la plupart des quartiers, le couvre-feu a été respecté, dans certains comme Oncad ou Darou Salam, précisément au Marché Nguélaw, des jeunes se sont distingués par le refus d'obtempérer, brûlant au passage des pneus sur la voie voie publique.

Les forces de l'ordre ont vite et énergiquement réagi en procédant à l'interpellation de 16 personnes. Ces dernières sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisée, destruction de biens publics, destruction de biens appartenant à autrui et violation du couvre-feu...