1er jour couvre-feu / Acte 2 état d’urgence : la situation est très calme à Rufisque qui présente le visage d'une ville sage.

La ville de Rufisque est très calme. C’est ce que notre reporter sur place a noté.



Par contre à Diamniadio, une dizaine de camions et des bus en provenance de l’intérieur du pays et de Dakar sont stationnés par les forces de l’ordre. Ainsi 10 postes de contrôle et des patrouilles à l’intérieur de la ville sont mis en place par les forces de l’ordre dans la vieille ville.



Selon notre reporter, la situation est un peu tendue à Diamniadio suite à cette mesure, mais la résistance n’est pas farouche à l’image de la Médina où les jeunes se sont rebellés contre l'autorité, bravant même les forces de l’ordre...