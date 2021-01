1er jour couvre-feu / Acte 2 état d’urgence : Yoff se rebelle et fait face aux forces de l’ordre.

À Yoff, sur la route de l’aéroport, ce sont les poubelles installées le long de la route qui sont renversées et déversées sur la route.

Une façon pour les jeunes de cette commune de la ville de Dakar de manifester leur désaccord contre cet état d'urgence.

Mais à proximité de l’aéroport, ce sont des pneus qui sont brûlés et de sitôt, les jeunes sont sortis pour faire face aux forces de l’ordre. Notre reporter décrit la même situation et le même scénario que la Médina. Des échanges de projectiles et lacrymogènes entre les forces de l’ordre et les populations de Yoff.