1er jour couvre feu / Acte 2 état d'urgence : Plus de dix personnes interpellées à Guinaw Rails.

La commune Guinaw Rails de Pikine a donné du fil à retordre aux forces de l’ordre hier soir, au premier jour du couvre feu. Plus de dix d'entre eux ont été interpellés lors de cette effervescente émeute.



Conduits au commissariat de Guinaw Rails, ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, destruction de bien appartenant à autrui et violation du couvre-feu.



En effet, lors de ce premier jour du couvre-feu, annoncé la veille par le chef de l’État, les jeunes de Pikine Guinaw Rails ont dérogé aux instructions. Ils sont descendus sur le terrain afin de manifester leur colère en brûlant des pneus, jetant des pierres et mettant la localité sens dessus dessous. Un couvre-feu partiel concernant le créneau horaire 21 heures à 06 heures du matin pour une durée de douze (12) jours a mis les jeunes dans une colère noire. Ils ont bravé les interdits, mis les rues à feu et affronté les forces de l’ordre...