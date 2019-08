1er Mercredi de l'AITS : La digitalisation des moyens de paiement au cœur des paradigmes de la gestion financière.

Dans la dynamique de démarche visant la modernisation et la diversification des moyens de paiement, l'Amicale des inspecteurs du trésor public ont débuté cet après-midi le premier mercredi de l'AITS.

Pour ce début, l'Amicale a choisi le thème : " La digitalisation des paiements, quels dispositifs pour la DGCPT?"

L'idée est donc de réduire, la symétrie d’informations qui peut souvent exister dans une organisation entre les centres décisionnel et de pilotage de certaines entités et de personnes situées à la périphérie des organes de décision. Vu l'ampleur notée dans la marche de l'administration, la nécessité de faire recours à la digitalisation étant celle qui révolutionne les process de travail, va être parmi ces révolutions que sont, "celle agricole, politique et industruelle, celle qui aura à bouleverser le monde à travers le changement intervenant sur la méthode de consommation", souligne Mamadou Diop, président de l'AITS.

Cependant, entre le levier de l'économie et de l'intermédiation, la révolution digitale a considérablement affecté les pratiques managériales tant dans le public qu'au privé.

"La révolution du numérique a dès lors redéfinie nos rapports avec deux variables fondamentales : le temps et l'espace" affirme le président de l'Aits.