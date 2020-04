1er Mai : les syndicats ne présenteront pas de cahiers de doléances cette année

Le Chef de l’État Macky Sall ne recevra pas de doléances de la part des centrales syndicales cette année. Elles ont décidé de ne pas présenter cette année de cahier de doléances et de surseoir à toutes les festivités, annonce le communiqué du conseil des ministres. « Le Président de la République, évoquant la fête internationale du travail, a saisi l’occasion du Conseil pour adresser ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien permanent aux vaillants travailleurs, dont la contribution dynamique à la prospérité nationale et à la stabilité sociale du Sénégal reste exemplaire. Il a en outre salué la décision historique des centrales syndicales de ne pas présenter cette année de cahier de doléances et de surseoir à toutes les festivités. Il a particulièrement félicité les syndicats pour leur engagement patriotique remarquable dans la lutte contre le COVID-19 », lit-on sur la note.