1er Mai / Quand les syndicalistes étalent leur calvaire devant le Ministre Samba Sy

En ce jour de 1er mai, les syndicalistes sont sortis pour manifester et dénoncer le calvaire qu’ils vivent pendant l’exercice de leur travail. À la place de l’Obélisque, de nombreuses organisations syndicales ont saisi l’occasion pour fustiger l’exploitation et l'abus dont ils sont victimes et dont les seuls coupables sont les dirigeants des entreprises. Tantôt des licenciements sans motif valable, tantôt la mal gérance de ces dirigeants au sein de l'entreprise. Ainsi devant le ministre du travail et des autorités étatiques, ils ont demandé au président de la République de bien prendre en compte leurs doléances afin d’y apporter des solutions.