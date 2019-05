1er Mai : Les doléances de l’ASRED pour la bonne prise en charge des détenus.

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion sociale des Détenus a émis quelques doléances au profit des acteurs de la Justice pour une bonne prise en charge des détenus.



En effet, l’ASRED dans une lettre ouverte, a demandé à l'État d'augmenter le budget alloué aux prisons pour une meilleure prise en charge des détenus, de porter la ration journalière à 1500 FCFA par détenu au lieu des 1000 FCFA actuellement en cours, mais également de revoir la loi Latif Guèye portant sur la criminalisation du trafic de chanvre indien.



L'ASRED a aussi demandé au chef de l'État d'ériger en direction générale la direction de l'administration pénitentiaire, mais également de revoir leur statut et de construire un centre de détention pour les délinquants mineurs qui sont très vulnérables. Au chapitre des grâces, l’association a demandé la libération de tous les déficients mentaux qui sont sous les liens de la détention et qui deviennent de plus en plus nombreux, mais aussi d'accorder une grâce présidentielle à la moitié des femmes qui ont été jugées. Elle a aussi demandé l'extradition des détenus étrangers vers leurs pays d'origine.



Pour plus de sécurité dans les prisons, l’ASRED a sollicité le recrutement d'un maximum d'agents pour renforcer le personnel, mais aussi la construction de nouvelles prisons modernes et privées pour les détenus qui disposent des moyens de purger leurs peines dans les prisons privées.



Enfin l’ASRED a souhaité la limitation des mandats de dépôt systématiques, ainsi que la nomination d’un juge des libertés qui se chargera de lutter contre les longues détentions préventives. Pour une meilleure réinsertion, elle a requis un appui pour la DAP sur sa deuxième mission qui est la réinsertion sociale des détenus et une indemnisation de toutes les victimes de longues détentions préventives.