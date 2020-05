1er Mai : Le président Macky Sall adresse ses meilleurs vœux de bien-être et de réussite à l’ensemble des travailleurs du Sénégal.

A l’occasion du 1er mai, marquant la Fête internationale du Travail, j’ai le plaisir d’adresser mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes meilleurs vœux de bien-être et de réussite à l’ensemble des travailleurs de notre pays. L’événement, qui célèbre et consolide les acquis du monde du travail, est un rendez-vous majeur à travers le monde.



Cette année, dans un bel élan d’unanimité, les Centrales syndicales sénégalaises, considérant la situation difficile liée à la pandémie du COVID-19, ont pris la décision historique de ne pas présenter de Cahiers de doléances, et de sursoir à toutes les festivités.



Cet acte est exemplaire à plusieurs égards. Je tiens à saluer sa haute portée civique, qui témoigne de l’engagement patriotique du mouvement syndical dans la prise en charge des intérêts supérieurs de la Nation.

Dans le même esprit, j’exhorte le Gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures prévues en faveur de la protection de l’emploi et des salariés dans le cadre du Programme de Résilience économique et sociale de riposte au COVID-19.



En outre, le Gouvernement poursuivra, avec l’ensemble des parties prenantes, le processus de finalisation du Pacte de Stabilité sociale et d’Emergence économique, symbole de notre volonté commune de nouer un contrat social solide, fécond et durable.



Bonne Fête du Travail à toutes et à tous !

Macky Sall