1er Mai : L'hôpital de la paix agonise et les travailleurs formulent un préavis de grève qui sera déposé sur la table du directeur.

Les travailleurs de l’hôpital de la paix de Ziguinchor ont utilisé un autre format différent pour célébrer la fête du travail. Les syndicats du Sutsas et de la Syntras ont conjugué leurs forces et pris la décision de présenter une même plateforme revendicative. Une plateforme lue devant l'assistance et qui sera déposée à la gouvernance ultérieurement...