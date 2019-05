1er Mai : Cri du cœur de Babacar Diop, Major du service des Urgences de l'hôpital de la paix.

Le major du service des Urgences de l’hôpital de paix n'a pas raté les autorités de la structure. Selon Babacar Diop, les Urgences sont confrontées à d'énormes difficultés. Ce sont les médecins stagiaires qui montent la garde la nuit et sont sollicités par tous les services de l’hôpital. C'est pourquoi il a lancé un cri du cœur pour le renforcement de l'effectif en recrutant des médecins et en organisant les autres services afin qu'ils aient aussi des équipes de nuit, et des équipements adéquats pour tous les services...