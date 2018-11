1er Forum Galien Afrique : Roche Diagnostics France invité à prendre part aux débats consacrés aux politiques de santé publique

France a été sollicité comme intervenant par le Professeur Awa Marie Coll-Seck, Ministre d’État, République du Sénégal et Co-Présidente du programme scientifique du Forum Galien Afrique. Roche Diagnostics France est le leader français du diagnostic biologique2. Cette discipline regroupe l’ensemble des techniques, appareils et dispositifs qui permettent d’obtenir une information médicale à partir d’un prélèvement de sang, d’urine ou de tissu prélevé sur un patient. Mais c’est également en tant que centre de management de 23 pays d’Afrique subsaharienne francophone, que Roche Diagnostics France est considéré comme un acteur de référence pour contribuer à la mise en œuvre de moyens d’accès aux tests fondamentaux de biologie médicale visant à favoriser une meilleure prise en charge des patients dans cette région.



« C’est un honneur pour moi d’avoir été invité à prendre la parole lors de cet événement mondial majeur sur le thème des maladies non transmissibles, véritable enjeu de santé publique. Je suis convaincu que la mise en place d’initiatives concertées, holistiques des secteurs publics et privés, industriels, ONG, organisations internationales, gouvernements… demeure la meilleure solution pour lutter efficacement contre ces maladies, première cause de mortalité dans le monde. Roche Diagnostics France, en tant que centre de management de pays d’Afrique subsaharienne majoritairement francophones, a la volonté de s’engager de manière durable et responsable aux côtés des autorités de santé africaines pour la sensibilisation des populations à l’importance du dépistage, pour la formation des professionnels de santé, de même que pour faciliter l’équipement en outils de diagnostic et l’accès au traitement » précise Bernard Colombo



Au-delà de son statut de filiale française, Roche Diagnostics France est le centre de management de 23 pays d’Afrique subsaharienne majoritairement francophones. Une dizaine de collaborateurs de Roche Diagnostics France dans l’hexagone et en Afrique ont pour mission de faciliter l’accès aux tests fondamentaux de qualité et au rendu des résultats aux patients dans ces pays. Sur ce marché, les clés du succès résident dans la collaboration avec les gouvernements, l’engagement pour le développement durable du marché du diagnostic biologique et l’éducation et la formation des professionnels de santé.

Sur ce dernier point, les professionnels de santé, clients, distributeurs et autres partenaires de Roche Diagnostics France devaient jusqu’à présent accéder au centre de formation au Siège de la filiale française à Meylan (Isère / France). En 2018, Roche Diagnostics France a fait le choix d’implanter un nouveau centre de formation à Dakar (Sénégal). Ce dernier permettra de favoriser la formation à l’ensemble des partie-prenantes en Afrique et en priorité en Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Mali, Congo, Sénégal et Cameroun.

Le centre de formation sera implanté au sein de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) de Dakar, dirigé par le Professeur Mboup.

Dès début 2019, le centre de formation permettra d’accompagner les quelque 300 personnes déjà en attente de formation sur 2 thématiques principales : support technique (fonctionnement des automates) et applicatif (interprétation des résultats). Des modules spécifiques liés au marché local pourront également être développés.



3 priorités soutenues par la responsabilité sociétale d’entreprise de Roche Diagnostics France



Dans sa mission de responsabilité sociétale d’entreprise, Roche Diagnostics France s’est fixé 3 objectifs clairs à destination des 23 pays d’Afrique subsaharienne majoritairement francophones, dont il assure la gestion :

• améliorer l’accès aux soins dans la lutte contre le Sida, en participant au Global Access Program (GAP),

• participer à l’éradication des hépatites virales d’ici à 2030,

• renforcer la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.



Dans le cadre du GAP, qui vise à améliorer l’accès aux soins dans la lutte contre le sida, Roche Diagnostics France souhaite pleinement apporter sa contribution afin de permettre l’atteinte des objectifs 90-90-90 fixés par l’UNAIDS à horizon 2020 :

- 90% des personnes connaissent leur statut sérologique,

- 90% d’entre elles recevront un traitement antirétroviral soutenu,

- 90% d’entre elles réprimeront le virus durablement.



Cette implication de la part de Roche Diagnostics France se traduit par :

- la mise à disposition d’automates de diagnostic in vitro,

- la mise en place d’une tarification spéciale pour les tests,

- la formation de techniciens de laboratoire, de médecins cliniciens et de virologues spécialisés, suivant les recommandation de l’OMS,

- le suivi et la maintenance des systèmes par les collaborateurs Roche.



Ainsi, en 2017, 75 automates ont déjà été mis en place dans ces pays. Ils ont permis de réaliser 462 000 tests de charges virales durant cette année. En parallèle, 80 personnes ont été formées au Burkina Faso et 100 en Côte d’Ivoire.



Alors que le VIH est souvent une priorité des politiques de santé en Afrique, la prévalence des hépatites dans les pays d’Afrique subsaharienne majoritairement francophones est supérieure. Au Sénégal, elle est de 13,8% pour l’hépatite B3 et 4% pour l’hépatite C4 contre 0,4% pour le VIH5. L’éradication de ces maladies transmissibles est donc un enjeu majeur de santé publique auquel Roche Diagnostics France souhaite participer, notamment via des campagnes de sensibilisation au dépistage. En effet, moins de 5% des personnes atteintes d’hépatite virale chronique dans le monde connaissent leur statut6. Au-delà des campagnes de sensibilisation au dépistage, Roche Diagnostics France réfléchit également à la mise en place de dispositifs permettant de garantir le meilleur accès aux résultats des tests, dans ces pays où 30% des résultats sont perdus.

Enfin, les maladies, telles que le cancer du sein et le cancer du col de l’utérus, sont une préoccupation majeure. Avec 40 millions de décès chaque année, elles constituent ainsi la première cause de mortalité dans le monde.







En cause : le vieillissement de la population, l’augmentation des risques liés aux choix de mode de vie comme l’usage du tabac, la consommation abusive d’alcool, ou bien encore une mauvaise alimentation.



Déjà engagé dans un programme piloté par la banque mondiale en collaboration avec des organisations internationales et d’autres industriels, Roche Diagnostics France entend développer des initiatives collectives, impliquant des acteurs publics et privés, dans les pays d’Afrique subsaharienne pour favoriser l’accès au soin et sensibiliser au dépistage.



À propos de Roche Diagnostics France

Roche Diagnostics France est la filiale française pour les activités de diagnostic biologique du groupe pharmaceutique Roche (Bâle, Suisse). Numéro un français du diagnostic biologique2, Roche Diagnostics France distribue des produits et des services innovants en biologie médicale (chimie, immunologie, biologie moléculaire, biologie délocalisée, coagulation), en histopathologie et en solutions de séquençage. Pour plus d’informations : www.roche-diagnostics.fr





À propos de Roche

Numéro un mondial en biotechnologies7, le groupe Roche figure parmi les leaders de l’industrie pharmaceutique et diagnostique axée sur la recherche. Le laboratoire pharmaceutique Roche produit des médicaments cliniquement différenciés pour l’oncologie, l’immunologie, les maladies infectieuses, l’ophtalmologie et les neurosciences.

Roche, dont le Siège social est implanté à Bâle, en Suisse, est le leader mondial du diagnostic biologique et du diagnostic histologique du cancer7. A travers ses deux divisions, Roche Pharma et Roche Diagnostics, Roche privilégie les domaines où les besoins médicaux significatifs demeurent insatisfaits et où son expertise peut faire la différence.

Pour plus d’informations : www.roche.com