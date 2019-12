19ème journée Ligue 1 : Mbaye Niang, Habib Diallo et Keïta Baldé ont fait trembler les filets...

Les attaquants internationaux Sénégalais ont brillé ce week-end dans le championnat Français, lors de la 19eme journée de Ligue 1. Juste avant la trêve, l'attaquant de Rennes, Mbaye Niang a offert une précieuse victoire à son club qui s'est imposé devant Bordeaux (1-0, 82e). Un troisième but d'affilée pour le Sénégalais qui marque son 7ème but en L1. Un succès de taille durement acquis dans un match indécis. Les hommes de Julien Stephan partent en vacances de Noël en terminant à la troisième place avec 33 points +24.



Dans le match qui opposait Dijon d'Alfred Gomis au FC Metz d'habib Diallo, les deux formations se sont partagées les points (2-2.) Le Serial buteur des "Grenats" Habib Diallo avait ouvert le score à la 14e minute de jeu (1-0), inscrivant ainsi son 10eme but de la saison. Avant de voir Dijon revenir au score par l'entremise d'Amalfitano (1-1, 18e), puis prendre l'avantage grâce à une autre réalisation de Baldé (2-1, 42e.) Le FC Metz réussira tout de même à recoller au score par le biais de Maïga (2-2, 91e.) Un partage des points qui laisse l'équipe d'habib Diallo et Opa Nguette à la 17eme place (17 points +17) juste derrière les Dijonnais 16eme (18 points + 14.) Diallo qui avait fini deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, la saison précédente (26 pions), est désormais à trois unités du meilleur scorer de la L1, le monégasque, Wissam Ben Yeder et ses 13 réalisations.



D'ailleurs, Diao Keita Baldè à profité du festival de Monaco qui a laminé Lille 5-1, pour soigner ses statistiques. L'ancien joueur de l'Inter et de la Lazio, s'est offert une belle réalisation d'une tête piquée à la 29e minute, son 4eme buts en 14 rencontres disputées. Malgré une désastreuse entame de championnat, le club du rocher pointe au 7eme rang avec un de 28 points +31.