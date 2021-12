19e réunion annuelle du réseau francophone de la régulation des télécommunications : « Service et accès universels : un commun accessible à tous ? »

À l’invitation de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal, présidente de Fratel en 2021, le réseau francophone de la régulation des télécommunications (Fratel) a tenu, à Dakar et en ligne, sa 19e réunion annuelle, les 29 et 30 novembre 2021.

Une année 2021 placée sous le thème de l’accès et du service universels

L’année 2021 du réseau Fratel était placée sous le thème de l’accès et du service universels. Après le séminaire en ligne des 7 et 8 juillet qui a permis aux membres du réseau d’échanger sur : « Service et accès universels : comment les financer, les mettre en œuvre et les contrôler ? », la réunion annuelle a porté sur « Service et accès universels : un commun accessible à tous ? ».

Près de 170 personnes ont participé en présentiel, et en ligne, à la réunion annuelle représentant notamment 23 autorités de régulation membres du réseau Fratel, mais aussi des institutions internationales (Union Internationale des Télécoms, Commission européenne, Organisation Internationale de la Francophonie, Banque mondiale, Agence Française de Développement), des administrations, des fonds en charge du service universel, des associations de consommateurs, des académiques et des acteurs du secteur.

Trois tables rondes pour examiner ce thème lors de la 19e réunion annuelle de Fratel et l’annonce d’un appel à expérimentation sur l’outil de représentation de la couverture et de la qualité de service mobiles.

Le numérique occupe une place grandissante dans les pays membres de Fratel. L’accès aux services reconnus comme essentiels et notamment à internet s’est imposé comme un enjeu primordial pour que les particuliers et les entreprises puissent pleinement participer à la vie économique et sociale.

L'universalité, au sens d’un commun accessible à tous, constitue un objectif légitime et certainement essentiel dès lors qu'il s'agit de réseaux de communication. La poursuite d'un tel objectif passe par des politiques d’aménagement du territoire et des mécanismes de service universel à proprement parler. Par ailleurs, le service universel contribue aux politiques nationales en faveur de l’inclusion numérique, d’une part, en garantissant la disponibilité du service et d’autre part, en faisant en sorte que ce service soit abordable.

Cette thématique de l’accès et du service universels a été déclinée en trois tables rondes. La première était dédiée aux évolutions de la notion de service et d’accès universels. Lors de la deuxième table ronde, a été évoquée la place du service universel dans les politiques publiques pour favoriser la connectivité tandis que la troisième abordait les politiques mises en place pour assurer l’abordabilité des offres, leur accessibilité ainsi que l’amélioration de l’inclusion numérique.

La réunion annuelle a aussi été l’occasion d’annoncer le lancement d’un appel à expérimentation pour la mise en ligne d’un outil ouvert aux membres du réseau sur la représentation de la couverture et de la qualité de service mobiles. Ce projet devrait se finaliser en 2022.



L’Institut luxembourgeois de régulation prend la tête du comité de coordination en 2022 et l’Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications, le régulateur du Maroc fait son entrée au sein du comité

Au cours de la réunion annuelle s’est déroulée l’élection du nouveau comité de coordination pour 2022. Il est composé de M. Luc TAPELLA, Directeur de l’ILR du Luxembourg (président), de M. Az-El-Arabe HASSIBI, Directeur général de l’ANRT du Maroc et M. Abdoul LY, Directeur général de l’ARTP du Sénégal (vice-présidents).

Les prochaines réunions de Fratel porteront sur la résilience et la sécurité des réseaux

Le prochain séminaire aura lieu au premier semestre 2022 et aura pour thème « Quels défis pour la sécurité des réseaux de nouvelle génération ? ».



La réunion annuelle se tiendra au second semestre et portera sur « Enjeux et moyens d’améliorer la résilience des réseaux de télécommunications ».