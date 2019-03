19e journée Ligue1 / Série de matches nuls en lever de rideau : US Gorée - Mbour/Petite-côte (1-1), Niary Tally – Génération Foot concèdent le nul (1-1)

L’Us Gorée recevait l’équipe de Mbour Petite Côte ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor (LSS.) Les « Pélicans » Mbourois dopés par leur bonne forme du moment affrontaient une équipe Goréenne compacte et solidaire. Très entreprenante dès les premiers instants de la rencontre, l'équipe de Mbour a ouvert le score par Khalifa Sy, avant d’être rattrapé par les Goréens par l’entremise de Alassane Mbaye (1-1) score final. À signaler que plus tôt dans la soirée, Niary Tally et le leader Génération foot se sont quittés sur un match nul (1-1).