19e journée Ligue 1 / Résumé des matches et classement complet : Génération Foot reste leader, l’AS Pikine et le Casa reviennent fort, TFC en chute libre

L’équipe de Génération Foot (1er avec 34 points) reste solide leader malgré son match nul. Les pikinois (2e avec 29 points) et Djiby Fall semblent avoir repris du poil de la bête après une série de défaites, et accrochent la seconde place du classement. Même constat chez les « Verts » du Casa (3e avec 28 points) qui poursuivent leur belle remontée concrétisée par leur 3e place. Tout l’inverse de Teunguedj FC (6e /27 points), Souleymane Diallo et ses poulains sont véritablement les grands perdants de cette 19e journée en passant de la seconde à la sixième place.







Par ailleurs, le champion en titre, Jaraaf (5e 27 points) poursuit sa cure de jouvence et se donne une grosse bouffée d’oxygène grâce une courte victoire face à la Linguère (13e avec 16 points.)







Les gabelous de l'As Douanes (12e /21 points) ont été neutralisés par l’AS Pikine (2-0), Pape Thiaw et Niary Tally (11e /22 points)s’éloignent de la zone de relégation avec un bon point pris face à Génération foot.







La Linguère (13e /16 points) s'enfonce et la Sonacos (14e /13 points) stagne à la dernière place malgré sa victoire (1-0) contre Teunguedj FC. Les « huiliers » attendent de jouer leur match en retard ce mercredi contre Génération Foot.







Dakar Sacré-Cœur (4e /28 points) a arraché la victoire dans les ultimes instants du match face au stade de Mbour (8e /24 points.)