19e journée Ligue 1 : Dakar sacré-cœur – Stade Mbour, Casa – Ndiambour, Teungueth – Sonacos et Jaraaf – Linguère au menu ce dimanche

La 19e journée de ligue 1 sénégalaise connaîtra son épilogue ce dimanche après-midi avec au menu des affiches qui seront décisives pour la suite de la course au titre. L’actuel deuxième du classement général Teunguedj FC (27points) reçoit la lanterne rouge Sonacos (10 points.) Le Casa Sports au pied du podium voudra se faire respecter devant les Ndiambourois. Pendant ce temps le champion en titre, l'Asc Jaraaf espère se relancer face à la Linguère qui trône à l’avant dernière place de la L1…

Stade de Mbour vs Dakar SC



Teunguedj Fc vs Sonacos



Casa sports vs Niambour



Jaraaf - Linguere