18e journée Ligue 1 : Génération Foot reçoit le Casa Sports, l'As Pikine va à l’assaut de Niary Tally, Teunguedj FC accueille les « Douaniers »

La 18e journée de ligue 1 promet d’être riche en rebondissement avec des affiches de feu ce lundi après-midi. Le Casa sports sera en déplacement chez le leader Génération Foot qui n'a pas encore connue la défaite cette saison.

Les rufisquois de Teunguedj FC 2e au classement reçoivent l’As Douanes en perte de vitesse.



Les Rufisquois n'ont pas droit à l'erreur sur ce match décisif pour la course au titre.

Le choc entre Dakar Sacré Cœur et l'Us Gorée pourrait s’avérer alléchant avec deux équipes joueuses.

L’As Pikine sera en déplacement à Niary Tally de Pape Thiaw qui lutte pour s’éloigner de la zone de relégation.

Les autres affiches se présentent comme suit : Mbour Pc vs Linguère, Jaraaf vs Sonacos et Niambour vs Stade de Mbour