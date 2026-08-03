18SAFAR 2026 / Baye Mayoro Diop clarifie son opinion : «  Je n’ai jamais dit que je voulais que ce mandat de Diomaye passe de 5 à 7 ans, mais… »

En marge de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, Baye Mayoro Diop, ex-cadre du parti Pastef qui a récemment suscité une vive polémique en évoquant l'idée d'un mandat présidentiel de sept ans, est revenu sur ses propos pour clarifier sa position. Interrogé sur ses déclarations passées, il a tenu à repréciser sa pensée : « Je n’ai jamais demandé à ce que le mandat de Diomaye soit amené à 7 ans. C’est une opinion que j’ai donnée. Après Diomaye, dont le mandat est de 5 ans comme décidé par le peuple sénégalais, j’ai souhaité que ce mandat soit amené à 7 ans pour des raisons économiques. Ce pays dépense beaucoup d’argent pour organiser les élections alors qu’il y a des priorités d’ordre économiques à satisfaire. Organiser une élection présidentielle tous les 5 ans est nocif et cela ne sert à rien. » Il a ainsi distingué clairement le mandat en cours de celui du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il dit respecter pleinement, de sa suggestion pour l'avenir, fondée selon lui sur un impératif de rationalisation des dépenses publiques.



Interpellé par ailleurs sur sa décision de quitter le parti de Ousmane Sonko, Baye Mayoro Diop s'est montré ferme et a rejeté toute accusation de défection : « Je n’ai jamais tourné le dos à Pastef. C’est le Pastef qui m’a tourné le dos et qui a tourné le dos au Président de la République. » Pour étayer son propos, il a rappelé les circonstances de son éloignement : « Lorsque j’ai donné mon avis contre la tenue du tera meeting de Pastef, j’ai été dégagé des groupes du parti ».



Loin de renier ses engagements initiaux, il a au contraire affirmé son attachement à la ligne programmatique du président Diomaye Faye, estimant que ce dernier demeure fidèle à l'esprit de Pastef. « Le Président de la République est resté collé aux engagements de Pastef. Il n’a dérogé à aucun point annoncé sur la plateforme des promesses. Il est resté sur la ligne tracée au nom de Pastef », a-t-il soutenu, réaffirmant par là même son soutien à la politique menée par le chef de l'État tout en assumant son divorce avec la direction actuelle du parti Pastef .