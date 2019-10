18 Safar à Darou Khoudoss : Le traditionnel ‘’berndë’’ de Serigne Mouhamadou Arass Mbacké à son père et guide Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Mourtada

Le ‘’berndë’’ ou repas de réjouissance est une tradition chez les fidèles mourides. Durant le Grand Magal, beaucoup de fidèles surprennent leurs marabouts sur la qualité et même la quantité des repas qu’ils apportent à ces derniers. C’est le cas de Serigne Mouhamadou Arass Mbacké qui a choisi à travers son traditionnel ‘’berndë’’ dédié à son père et guide, Serigne Fallou Mbacké ibn Serigne Mourtada Mbacké. Accompagné par ses fidèles, le guide Serigne Mouhamadou Arass Mbacké a, par cet acte, tenu à rendre grâce à ce dernier qu’il confie percevoir comme un guide spirituel et non comme un parent.