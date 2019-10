18 Safar : Mourtada, ce fidèle mouride blanc qui prêche les écrits du Cheikh en langue locale...

De son nom Mourtada, l’homme est un blanc converti à l’Islam et au Mouridisme grâce à son homonyme Serigne Mourtada Mbacké ibn Khadimou Rassul qu’il a rencontré au début des années 90 en Europe. Guidé par son désir de connaissance spirituelle, en 1997, il vient pour la première fois au Sénégal dans le seul but de s’abreuver dans la voie mouride. Il s’y installera pendant un moment et en profite pour approfondir sa quête de connaissance dans la voie mouride. 25 ans après sa rencontre avec le fils cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, le fidèle blanc ne badine pas avec les enseignements du Cheikh et invite les sénégalais à davantage chercher à connaître Serigne Touba qui, explique-t-il a combattu seul dans le plus grand pacifisme les blancs et a eu sur eux une victoire triomphale.