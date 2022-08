18 Safar : Le comité d’organisation du Grand Magal de Touba expose devant les services de l’État les difficultés qui entravent le travail des organes de presse…

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le comité de développement régional s’est réuni ce vendredi dans les locaux du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Antoine Félix Diome qui a présidé cette réunion en compagnie du comité d’organisation avec à sa tête le porte-parole du Khalife général des Mouride, a écouté les services de l’État qui ont décliné tour à tour, les activités déjà effectuées pour l’organisation de ce jour du 18 Safar.



La problématique qui a été soulevée dans un premier temps au cours de ce CRD, a été, celle du réseau. En effet, le chargé de la communication du comité d’organisation, Serigne Abdou Lahd Mbacké, a rappelé aux services en charge de cette question du réseau, que c’est un problème récurrent depuis 3 mois. Par rapport à l’accès des journalistes dans certains milieux à Touba durant le Magal, le chargé de la communication rappelle qu’il est souvent interpellé par les organes de presse pour des laissez-passer pour accéder à certains lieux de travail. Un spécimen de laissez-passer a été proposé aux services de sécurité pour voir les possibilités de sa mise en circulation au bénéfice des médias et des acteurs concernés.



Dans le cadre de l’hébergement, le comité d’organisation du Magal rappelle que le dialogue n’a jamais été rompu avec la presse. Ce sont des discussions qui sont souvent menées pour trouver à chaque fois, des solutions pour permettre à la presse d’avoir des logements convenables et de bons cadres pour bien mener leur travail de transmission des informations du Magal.



Toujours dans le cadre de faciliter le travail des journalistes, le comité d’organisation rappelle aux opérateurs téléphoniques de travailler pour l’équipement de certains sites en machines et connexion internet.