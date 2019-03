17ème journée L1 / Badara Sarr, entraîneur Casa Sports : « Je dirai que nous avons laissé filer deux points »

L’entraineur du Casa Sports, Badara Sarr, au vu de la prestation de ses joueurs estime que « par rapport à notre tableau de marche, je dirai que nous avons laissé filer deux points. C’est un match où on s’est créé beaucoup d’occasions. Nous avons manqué de lucidité, de chance et parfois les gosses ont été dominés par l’euphorie. Il faut noter que Ngb est venue avec une bonne organisation. Ils nous ont créé des difficultés au départ ce qui nous a privé des occasions qu’il nous fallait pour ouvrir le score. Ils avaient une défense bien renforcée avec trois centraux. En seconde période, ils ont compris très tôt notre système d’attaque. Ce qui leur a permis de casser les trois axiaux et de jouer une défense à quatre», décortique le technicien. Mais avec les défaites de l’Asc Pikine et de Génération Foot, Badara Sarr regrette les deux points perdus. « C’est un regret parce qu’avec ces deux défaites, une victoire nous aurait permis de titiller le peloton de tête. Il reste des journées, il faut essayer de grappiller des matches à l’extérieur, ce qui est la tendance actuellement » dit-il..