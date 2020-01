17ème Forum islamique pour la Paix : « Prions pour une paix durable au Sénégal dans l'intérêt de tous » (Ndèye Tické Ndiaye Diop)

Vu l'engagement du président du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dieng, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop, qui a présidé le lancement de la 17 ème édition, en a profité pour encourager l'initiateur avant de délivrer le message du Chef de l'État. Lors de sa prise de parole, Ndèye Tické Ndiaye Diop fera aussi savoir que "l'islam est une religion de paix et de stabilité. C'est pourquoi, le Président Macky Sall a initié le dialogue national après sa victoire à la présidentielle. Car la paix est indispensable pour la stabilité du pays". Non sans rappeler que le Président Macky Sall a sollicité des prières pour que règne la paix au Sénégal. "Prions pour une paix durable au Sénégal dans l'intérêt de tous", a-t-elle confié.